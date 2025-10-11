Молодая россиянка оказалась за решеткой по секретному делу

РИА: Суд поместил в СИЗО жительницу Орла за госизмену в подростковом возрасте

Суд заключил под стражу молодую жительницу Орла, которая подозревается в совершении государственной измены в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как считает следствие, на момент совершения преступления девушка еще не достигла совершеннолетия. Сейчас она находится в СИЗО.

Подробности уголовного дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу заместителя гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова. Он обвиняется в растрате.