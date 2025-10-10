Силовые структуры
18:15, 10 октября 2025Силовые структуры

Замдиректора российского телеканала попал в СИЗО

Суд арестовал замдиректора канала «Санкт-Петербург» Сырова по делу о растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова, обвиняемого в растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый попал в СИЗО Москвы на два месяца по ходатайству следователя. Ему вменяется статья 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

В Петербурге 10 октября задержали скандально известного блогера Фиму Психопата (настоящее имя — Николай Камнев), спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Елену Никитину и ее мужа Сергея Кожокара, Сырова и бывшего медиаменеджера Александра Малькевича.

Следователи предъявили им обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга, финансируемого из городского бюджета. По данным следствия, в 2020-2021 годах руководство агентства заключило договоры об информационном сопровождении в интернете с представителем частного фонда. Однако исполнитель не выполнил своих обязательств, предоставив для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных работах. По ним руководители агентства, осведомленные о фактическом неисполнении договоров, перечислили фонду 37,2 миллиона рублей, а позже участники организованной группы их обналичили.

