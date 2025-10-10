Российского блогера Фиму Психопата обвинили в махинациях с частным фондом

СК обвинил 5 человек в хищении ₽37,2 млн у агентства по ТВ и РВ Петербурга

Следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств агентства по телевидению (ТВ) и радиовещанию (РВ) Санкт-Петербурга, финансируемого из городского бюджета. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. По данным следствия, в 2020-2021 годах руководство агентства заключило договоры об информационном сопровождении в интернете с представителем частного фонда. Однако исполнитель не выполнил своих обязательств, предоставив для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных работах. По ним руководители агентства, осведомленные о фактическом неисполнении договоров, перечислили фонду 37,2 миллиона рублей, а позже участники организованной группы их обналичили.

В Петербурге 10 октября задержали скандально известного блогера Фиму Психопата (настоящее имя Николай Камнев), спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Елену Никитину и ее мужа Сергея Кожокара, заместителя гендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и бывшего медиаменеджера Александра Малькевича, сообщает РБК. Их доставили в Москву, где Басманный суд будет избирать им меру пресечения.