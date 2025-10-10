Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 10 октября 2025Силовые структуры

Российского блогера Фиму Психопата обвинили в махинациях с частным фондом

СК обвинил 5 человек в хищении ₽37,2 млн у агентства по ТВ и РВ Петербурга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств агентства по телевидению (ТВ) и радиовещанию (РВ) Санкт-Петербурга, финансируемого из городского бюджета. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения. По данным следствия, в 2020-2021 годах руководство агентства заключило договоры об информационном сопровождении в интернете с представителем частного фонда. Однако исполнитель не выполнил своих обязательств, предоставив для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных работах. По ним руководители агентства, осведомленные о фактическом неисполнении договоров, перечислили фонду 37,2 миллиона рублей, а позже участники организованной группы их обналичили.

В Петербурге 10 октября задержали скандально известного блогера Фиму Психопата (настоящее имя Николай Камнев), спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Елену Никитину и ее мужа Сергея Кожокара, заместителя гендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и бывшего медиаменеджера Александра Малькевича, сообщает РБК. Их доставили в Москву, где Басманный суд будет избирать им меру пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл ответ России на передачу Украине ракет Tomahawk

    Пережившая покушение мэр города в Германии рассказала про пытки в подвале

    Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления

    Олимпийский чемпион заявил о боящихся российских спортсменов норвежцах

    Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

    Евросоюз захотел ужесточить визовую политику

    «Газпром» заполнил газом все имеющиеся в стране хранилища

    Кличко призвал жителей Киева приготовиться к новому удару

    Артемий Лебедев высказал недовольство Новосибирском

    Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости