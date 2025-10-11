Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 11 октября 2025Бывший СССР

На Украине признали бессилие Patriot перед модернизированными российскими ракетами

DE: Западные системы вооружений бессильны против российских ракет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evan Vucci / AP

Западные системы вооружения оказались бессильны против модернизированных российских ракет. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на слова украинских чиновников.

«Украинские чиновники признают, что "революционное" развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо», — говорится в тексте статьи.

Утверждается, что российские ракеты наносят огромный ущерб и могут преодолевать сотни миль после запуска с суши, неба или моря. При этом журналисты отмечают, что российские войска изменили тактику и технологию ракетных ударов, из-за чего украинские контрмеры, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, оказались неэффективны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлой зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли воспользоваться системой Patriot. Он объяснил это тем, что у них оставалась всего одна ракета для ЗРК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска атаковали штаб ВСУ под Харьковом

    Российскому блогеру пригрозили уголовным делом за уклонение от армии

    В Эстонии решили перекрыть идущую через Россию дорогу

    Москвичам назвали лучшие направления для спонтанных недорогих путешествий

    В России упали цены на апельсины

    Россиян предостерегли от игнорирования запора

    В США назвали признак скорого завершения конфликта на Украине

    Средняя зарплата в трех отраслях в России превысила 200 тысяч рублей

    Легенда «Спартака» раскритиковал победу сборной России над Ираном

    В Белоруссии привели войска в высшую степень готовности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости