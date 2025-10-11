DE: Западные системы вооружений бессильны против российских ракет

Западные системы вооружения оказались бессильны против модернизированных российских ракет. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на слова украинских чиновников.

«Украинские чиновники признают, что "революционное" развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо», — говорится в тексте статьи.

Утверждается, что российские ракеты наносят огромный ущерб и могут преодолевать сотни миль после запуска с суши, неба или моря. При этом журналисты отмечают, что российские войска изменили тактику и технологию ракетных ударов, из-за чего украинские контрмеры, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, оказались неэффективны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлой зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли воспользоваться системой Patriot. Он объяснил это тем, что у них оставалась всего одна ракета для ЗРК.