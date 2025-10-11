Бывший СССР
Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

Зеленский рассказал, что прошлой зимой у ВСУ была одна ракета для Patriot
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Прошлой зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot, так как у них была только одна ракета. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит РИА Новости.

«Это было прошлой зимой. Я позвонил в три часа ночи моему начальнику армии и спросил, почему Patriot не работает. Я знаю и вижу, что он не работает. И он сказал: "смотрите, системы есть, да, но у меня одна ракета"», — поделился политик.

Он также пожаловался, что тогда никто не дал ракет, и это касалось и других систем, например, ATACMS. Однако сейчас у Киева есть ракеты, добавил Зеленский.

Ранее эксперты заявили, что Соединенные Штаты исчерпали запасы зенитных ракет, которые активно поставляют Украине и Израилю. По их мнению, американская промышленность не сможет оперативно восстановить арсенал ракет.

