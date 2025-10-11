Бывший СССР
На Украине заявили о резком падении эффективности систем ПВО Patriot

Экс-замглавы Генштаба ВСУ заявил о падении эффективности систем Patriot до 6%
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за модификации российских ракет на Украине резко снизилась эффективность систем ПВО Patriot. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Эффективность зенитных ракетных комплексов в стране рухнула с 42 до 6 процентов, сказал экс-замначальника украинского Генштаба. Ракеты, произведенные в России, по его словам, улучшили свою маневренность и стали лучше уклоняться от зенитного огня.

Российская сторона стала чаще проводить разведывательные мероприятия и бить по тем участкам, где этих ракет нет, отметил Романенко. У Киева же и без того американских зенитных ракетных систем было не так много.

Ранее в США заявили об истощении запасов Patriot в стране на фоне активных их поставок Украине и Израилю. Эксперты, опрошенные Responsible Statecraft (RS), выразили сомнение в том, что Соединенные Штаты смогут восстановить арсенал ракет в короткие сроки. Военное ведомство страны уже проинформировало подрядчиков о необходимости повысить темпы производства таких ракет, чтобы быть готовыми к возможной войне с Китаем.

