Аналитик Риттер заявил, что генералы НАТО не смогут захватить Калининград

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что угрозы генералов НАТО в адрес Калининграда бессмысленны. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер разоблачил угрозы НАТО по захвату Калининграда и подчеркнул, что генералы альянса не смогут осуществить свои нападки. «НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на угрозы НАТО Калининграду. Он заверил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами.