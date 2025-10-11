Политолог допустил рост протестов на Украине после блэкаута

Политолог Асафов: На Украине возможна ситуация дестабилизации после блэкаута

Ситуация дестабилизации на Украине возможна, но президент Владимир Зеленский будет с ней бороться всеми доступными методами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее сообщалось, что жители села Софиевская Борщаговка, расположенного около Киева, перекрыли дорогу, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме блэкаута, — они выстроились на пешеходном переходе возле ТРЦ «Европарк».

Политолог отметил, что украинские власти оказались в сложном положении, учитывая ожидание суровой зимы, удары по газогенерации и массу других вопросов. Это оказывает влияние на общество, тем более в домах элит остался и свет, и другие коммуникации, в то время как жизнь и судьба жителей никого не волнует, добавил он.

«Ситуация дестабилизации возможна, но Зеленский с ней будет бороться всеми доступными методами. И при помощи ТЦК, забирая в рамках насильственной карательной бусификации всех, кто по ней подходит, и нацгвардию, расквартированную специально вокруг Киева и вооруженную спецсредствами. В этом плане Зеленскому есть чем ответить, но это тоже дестабилизация, но не в привычном понимании», — объяснил Асафов.

Эксперт дополнил, что власть при Владимире Зеленском обречена, однако вряд ли решающим фактором станет отсутствие света, тепла, воды или суровая зима.

Ранее издание «Униан» проинформировало о том, что за октябрь российские войска поразили 63 энергетических объекта на Украине. Сразу 10 объектов, включая гидроэлектростанции и тепловые электростанции, были поражены в минувшую пятницу.