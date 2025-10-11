Бывший СССР
12:45, 11 октября 2025Бывший СССР

В пригороде Киева жители перекрыли дорогу из-за блэкаута

Акцию протеста жителей Киева из-за отсутствия света и воды сняли на видео
Лилиана Набиуллина (редактор)

Жители села Софиевская Борщаговка, расположенного около Киева, стали перекрывать дороги, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме блэкаута. Соответствующее видео в субботу появилось в Telegram-канале «ЗеРада».

Речь идет о селе, которое находится в Бучанском районе Киевской области. Местные жители проводят без света и воды уже вторые сутки. В выходные они стали протестовать: выстроились на пешеходном переходе и перекрыли дорогу возле «Европарка».

Ранее издание «Униан» проинформировало о том, что за октябрь российские войска поразили 63 энергетических объекта на Украине. Сразу 10 объектов, включая гидроэлектростанции и тепловые электростанции, были поражены в минувшую пятницу. До этого без света из-за ударов БПЛА типа «Герань» оказался левый берег Киева. О перебоях с электроэнергией после удара по ТЭЦ-6 сообщалось и на правом берегу. Ситуация является сложной, отметил накануне мэр Киева Виталий Кличко.

