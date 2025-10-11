Экономика
Популярный российский производитель Омега-3 оправдался за качество продукции

«Тымлатский рыбокомбинат» оправдался за несоответствие содержания Омега-3
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ededchechine / Freepik

«Тымлатский рыбокомбинат», производящий биологически активную добавку (БАД) Омега-3 из дикого камчатского лосося, оправдался за ее качество. По данным Telegram-канала «Без рецепта», «развеять все сомнения» относительно продукции решил небольшой канал, который мог получить заказ от пресс-службы комбината.

9 октября Роскачество опубликовало результаты масштабного мониторинга онлайн-рынка биологически активных добавок. Всего в рамках исследования были протестированы товары 15 торговых марок, 13 из которых — российские. В ходе проверки эксперты организации выяснили, что не соответствуют маркировке по количеству заявленных омега-3 жирных кислот товары шести марок: «Тымлатского РК», Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm и Velife.

По данным «Без рецепта», после публикации отчета предприятию, входящему в группу компаний Salmonica, принадлежащую семье губернатора Приморского края Олега Кожемяко, пришлось созывать комиссию по данному вопросу. «Все несоответствия компания списала на погрешности результатов при разных методах исследования, а также отсутствие законодательно утвержденного ГОСТа и единой методики расчета жирнокислотного состава в рыбьем жире», — уточняют авторы канала.

Они также сообщили, что несколько дней назад «Тымлатскому рыбокомбинату» предложили провести повторные исследования продукции, однако он официально отказался. Тогда же появилось публичное письмо губернатора Камчатки Владимира Солодова с просьбой прояснить ситуацию. «Участие высокопоставленных чиновников в подобных историях всегда несет репутационные риски», — говорится в сообщении.

