16:51, 11 октября 2025

Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

Вучич разочарован сроками договора о поставке российского газа в Сербию
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

В интервью Вучич признался, что рассчитывал на контракт с Москвой минимум до мая 2026 года. Договоренности о конце 2025 года были достигнуты после визита директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили узаконить цензуру, чтобы журналисты не смогли опорочить честь и достоинство чиновников. За инициативу проголосовали 190 из 450 депутатов.

