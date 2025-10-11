Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

Вучич разочарован сроками договора о поставке российского газа в Сербию

Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

В интервью Вучич признался, что рассчитывал на контракт с Москвой минимум до мая 2026 года. Договоренности о конце 2025 года были достигнуты после визита директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича в Санкт-Петербург.

