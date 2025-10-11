Жарихин: На Украине хотят ввести цензуру, чтобы спасти команду Зеленского

Украинские власти решили узаконить цензуру, чтобы журналисты не смогли опорочить честь и достоинство чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об инициативе спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он предложил парламенту изменить Гражданский кодекс под предлогом «десоветизации», чтобы приблизить украинское законодательство к европейским стандартам. За инициативу проголосовали 190 из 450 депутатов.

Тем не менее украинские журналисты уверены, что такая инициатива может привести к появлению официальной цензуры. Они считают, что нововведением власти хотят усилить ответственность за критические публикации и повлиять на жанр журналистских расследований.

В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что Украина двигается по пути укрепления тоталитарного государства и пытается усложнить жизнь борцам с коррупцией. По его словам, президент Владимир Зеленский боится, что последние расскажут миру о преступлениях его команды.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что экс-президент США Джо Байден называл Владимира Зеленского занозой в заднице.