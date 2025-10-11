Россия
21:10, 10 октября 2025

Путин заявил об утрате Нобелевским комитетом авторитета

Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет утратил свой авторитет. По его мнению, были случаи, когда Нобелевскую премию мира присуждали недостойным кандидатам. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — сказал политик.

Путин указал и на несовершенство системы выбора кандидатов на эту премию. «Человек пришел — хороший, плохой... ему сразу, через месяц, через два [присуждают премию]. За что?» — отметил президент.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Политику присудили награду за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.

