Россиян предупредили о возможной магнитной буре в ближайшие дни

На Земле 12 октября может начаться магнитная буря

Из-за очередной корональной дыры на Солнце уже в ближайшие дни на Земле могут начаться магнитные бури. Ожидается, что воздействовать на Землю дыра начнет уже 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Очередная стоящая упоминания корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье», — сообщили эксперты.

Уточняется, что магнитные бури ожидаются слабые. По предварительным прогнозам, влияние солнечного ветра продолжится примерно два дня, до 14 октября.

В прошлый раз с магнитными бурями россияне столкнулись 8 октября.