Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

МИД РФ: С 12 октября действуют новые правила въезда в Шенгенскую зону

С воскресенья, 12 октября, желающие въехать в Шенгенскую зону россияне и другие иностранные граждане должны будут сдавать биометрические данные на границе (отпечатки пальцев, фотографирование). О новых правилах говорится в Telegram-канале МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, при выезде из пространства 29 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства ЕС и отменивших пограничный контроль между собой, будет производиться верификация биометрической информации.

В связи с этим российские дипломаты призвали россиян при планировании поездок в страны — участники Шенгенской зоны учитывать новую систему контроля въезда/выезда и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что Евросоюз захотел ужесточить визовую политику и принялся за подготовку более строгих визовых правил в отношении третьих стран.

