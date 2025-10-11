Российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении украинских объектов в 148 районах

За последние сутки Российская армия нанесла удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 11 октября, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Удары были нанесены ударными дронами, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате места хранения вооружения и техники, а также дислокации украинских боевиков и наемников в 148 районах оказались поражены.

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 95 беспилотников самолетного типа, принадлежащие ВСУ. Всего с начала специальной военной операции уничтожено больше 89 тысяч дронов.