Российские военные показали взлом обороны ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ показало взлом обороны ВСУ в Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Армия России взламывает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Кадры показало Минобороны России в Telegram.

«Боевая двойка подходит. Один контролирует тыл, один забрасывает гранату в блиндаж, после разрыва заходят в блиндаж и зачищают», — рассказал командир штурмового подразделения с позывным Белый.

По его словам, украинские военные обычно ожидают нападения внутри траншеи. В связи с этим бойцы Вооруженных сил (ВС) России атакуют с «неожиданной стороны» — сверху.

Ранее на Украине заявили о новой тактике ударов ВС России по энергообъектам. Как рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, российские военные атакуют от региона к региону.

