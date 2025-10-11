Бывший СССР
На Украине заявили о новой тактике ударов ВС России по энергообъектам

Некрасов: ВС России, атакуя энергообъекты Украины, бьют от региона к региону
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frenkivsk region / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику атак на энергообъекты Украины. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает агентство УНИАН.

«[Российские военные] меняют свою тактику. Если два-три года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону», — объяснил Некрасов.

Чиновник призвал жителей Украины ограничить использование электроприборов, которые потребляют много энергии.

В ночь на 10 октября армия России произвела массированную атаку по Украине. Под удар попали сразу несколько регионов, в том числе Киевская область и Киев, целью была энергетическая инфраструктура.

