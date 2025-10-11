Интернет и СМИ
10:45, 11 октября 2025

Российскому блогеру пригрозили уголовным делом за уклонение от армии

Блогеру Литвину грозит уголовное дело за игнорирование повесток из военкомата
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @ mikhail_litvin

Уголовное дело об уклонении от воинской обязанности грозит блогеру Михаилу Литвину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с начала осени 25-летний блогер получил три повестки и полностью проигнорировал их. Если он не появится в военкомате для прохождения медкомиссии в ближайшее время, его могут объявить в розыск.

Наказание по статье 328 («Уклонение от прохождения службы») УК РФ может достигать двух лет лишения свободы.

Литвина освободили от призыва и зачислили в запас в 2018 году. После того как он пошутил, что купил военный билет, военный комиссар Москвы провел проверку. В результате были выявлены нарушения, а вскоре столичная прокуратура аннулировала военный билет блогера.

