Российскому блогеру пригрозили уголовным делом за уклонение от армии

Блогеру Литвину грозит уголовное дело за игнорирование повесток из военкомата

Уголовное дело об уклонении от воинской обязанности грозит блогеру Михаилу Литвину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с начала осени 25-летний блогер получил три повестки и полностью проигнорировал их. Если он не появится в военкомате для прохождения медкомиссии в ближайшее время, его могут объявить в розыск.

Наказание по статье 328 («Уклонение от прохождения службы») УК РФ может достигать двух лет лишения свободы.

Литвина освободили от призыва и зачислили в запас в 2018 году. После того как он пошутил, что купил военный билет, военный комиссар Москвы провел проверку. В результате были выявлены нарушения, а вскоре столичная прокуратура аннулировала военный билет блогера.

