14:19, 11 октября 2025

Стало известно о попавших под удар ВС России французских и румынских наемниках

В Одессе под удар попал пункт временной дислокации, где находились наемники
Анастасия Шейкина
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Одессе под удар Вооруженных сил (ВС) России попал пункт временной дислокации иностранных наемников из Франции и Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Пункт, как уточнил Лебедев, был обнаружен в районе Лузановки. Там находились до пяти французских и до десяти румынских наемников.

После удара пункт оцепили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), туда также прибыли скорые с иностранными медиками, добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что Одесса частично осталась без света после того, как в городе прогремело несколько взрывов. На опубликованных кадрах видно, как в небе появляется несколько вспышек.

.
