08:27, 11 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ в результате действий российских военных

Офицер Шершнев: ВСУ за сутки потеряли свыше 205 военных от действий «Севера»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в результате действий российских военных. Его слова приводит ТАСС.

Шершнев уточнил, что за сутки ВСУ потеряли свыше 205 военных. Кроме того, украинские военные остались без танка, боевой бронированной машины, 15 автомобилей и четырех складов материальных средств.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» уничтожили группу наемников ВСУ из разных стран. При себе у убитых наемников находились документы, подтверждающие личность. Они принадлежали Уильяму Френсису Макграту из США, Вилфредо Мартинезу Альмейде из Колумбии и Гжегожу Рафалю Васильевскому из Польши.

