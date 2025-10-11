В Харьковской области российские военные уничтожили группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из разных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Сегодня в районе Отрадного бойцами группировки "Север" в ходе досмотра занятых позиций противника обнаружены тела трех убитых бойцами ВС РФ наемников иностранного легиона ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при себе у убитых наемников находились документы, подтверждающие личность - они принадлежали Уильяму Френсису Макграту из США, Вилфредо Мартинезу Альмейде из Колумбии и Гжегожу Рафалю Васильевскому из Польши.
Ранее сообщалось, что в Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь.