В Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь

В нескольких районах Харькова были замечены наемники из Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«На улицах города все чаще слышна испанская речь. Прибывают латиноамериканцы», — сказал источник канала.

Авторы отметили, что в данный момент в Харьковской области идут ожесточенные бои.

Ранее российские военные ликвидировали наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Джейсона Катченаго. Бывший американский солдат прибыл на территорию Украины в апреле 2025 года и вступил в подразделение «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ).

До этого в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов. Отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик.