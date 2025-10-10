Бывший СССР
14:36, 10 октября 2025Бывший СССР

В Харькове заметили колумбийских наемников

В Харькове заметили колумбийских наемников, в городе часто слышна испанская речь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В нескольких районах Харькова были замечены наемники из Колумбии. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«На улицах города все чаще слышна испанская речь. Прибывают латиноамериканцы», — сказал источник канала.

Авторы отметили, что в данный момент в Харьковской области идут ожесточенные бои.

Ранее российские военные ликвидировали наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США Джейсона Катченаго. Бывший американский солдат прибыл на территорию Украины в апреле 2025 года и вступил в подразделение «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ).

До этого в ВСУ появилось состоящее из наемников подразделение операторов дронов. Отвечающая за вербовку иностранцев структура опубликовала в соцсетях ролик.

