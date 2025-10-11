Стоимость биткоина упала ниже 105 тысяч долларов впервые с 24 июня

Стоимость биткоина впервые с 24 июня 2025 года оказалась на отметке ниже 105 тысяч долларов. Это следует из данных площадки Binance.

К 00:19 по московскому времени стоимость одной электронной монеты составляла 104,764 тысячи долларов — произошло падение на 13,68 процента. Затем биткоин немного замедлил снижение, оказавшись на отметке в 111,338 тысячи долларов.

Упали в стоимости и другие криптовалюты. Так, курс TON рухнул на 78,85 процента, до 0,575 доллара. К 00:34 его стоимость составляла 1,317 доллара. Продемонстрировал падение и курс Etherium — по данным на 00:19 он находился на отметке в 3 500,60 доллара. К 00:34 криптовалюта достигла отметки в 3 744,52 доллара.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим с апреля 2025 года обвалом. Причиной тому послужило заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении Китая.