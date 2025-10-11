Россия
Три человека утонули из-за столкновения катера с кораблем на Байкале

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три человека утонули из-за столкновения скоростного катера FR25 с кораблем «Ярославец» в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по региону.

По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое не выжили. Еще одного пассажира ищут. При этом девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.

Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ЧП произошло на озере Байкал в районе поселка Листвянка.

Ранее стало известно, что в одном из частных домов Волгоградской области взорвалась граната. В результате случившегося четыре человека получили ранения и были госпитализированы, еще двоих спасти не удалось.

