03:37, 11 октября 2025Мир

В Испании осудили итоги присуждения Нобелевской премии мира

Генсек Беларра заявила, что Нобелевскую премию мира получают военные преступники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Корина Мачадо

Мария Корина Мачадо. Фото: Reuters

Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра прокомментировала результаты присуждения Нобелевской премии мира в этом году. Об этом она написала в социальной сети X.

Беллара осудила итоги присуждения Нобелевской премии мира и заявила, что ее сейчас получают путчисты и военные преступники. По ее мнению, в последнее время уровень престижа международных институтов, стремящихся отражать требования человечества, является очень низким.

10 октября лидер венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет назвал политика ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».

