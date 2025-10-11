В Киеве обнаружили тело одного из самых крупных криптопредпринимателей Украины

В Оболонском районе Киева обнаружили тело известного криптопредпринимателя. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что тело мужчины находилось в принадлежащем ему автомобиле. Рядом был найден зарегистрированный на криптобизнесмена пистолет. Перед этим он говорил близким о финансовых трудностях и подавленном состоянии.

«Пишут, что погибший — криптобизнесмен Константин Ганич, известный также как Kudo», — говорится в публикации.

