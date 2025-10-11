В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

В Ростовской области отразили массированную атаку украинских беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

По его информации, дроны были сбиты в шести районах: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском.

Губернатор уточнил, что последствий на земле не фиксируется, жители области не пострадали.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата повредили окна трех жилых домов, школы и детсада в Волгограде.

