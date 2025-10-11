Обломки беспилотника рухнули на жилые дома в российском городе

Обломки БПЛА рухнули на дома, школу и детсад в Волгограде, есть пострадавший

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили окна трех жилых домов, школы и детсада в Волгограде. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Бочаров уточнил, что обломки украинского дрона упали на улице 50 лет Октября в Волгограде. Они выбили стекла в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада.

Ранее сообщалось, что над Волгоградом раздалось несколько взрывов. До этого в аэропорту города вводили временные ограничения на полеты.