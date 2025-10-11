Россия
Над российским городом раздалось несколько взрывов

Shot: В небе над Волгоградом прозвучало несколько взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 11 октября в небе над Волгоградом местные жители услышали несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать украинские беспилотники.

«Пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города. Также очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты.

