Над российским городом раздалось несколько взрывов

Shot: В небе над Волгоградом прозвучало несколько взрывов

В ночь на 11 октября в небе над Волгоградом местные жители услышали несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать украинские беспилотники.

«Пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города. Также очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты.