В двух российских аэропортах временно ограничили полеты, самолеты не принимают и не выпускают воздушные гавани Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Краснодара.

8 октября четыре российских аэропорта — Нижнего Новгорода, Ставрополя, Волгограда и Тамбова — ограничили полеты в целях безопасности.

До этого ограничения на полеты воздушных судов вводили в двух российских аэропортах: Сочи и Геленджика.

