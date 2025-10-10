В двух российских аэропортах временно ограничили полеты, самолеты не принимают и не выпускают воздушные гавани Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
Он подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Краснодара.
8 октября четыре российских аэропорта — Нижнего Новгорода, Ставрополя, Волгограда и Тамбова — ограничили полеты в целях безопасности.
До этого ограничения на полеты воздушных судов вводили в двух российских аэропортах: Сочи и Геленджика.