Миршаймер: Улыбка Путина говорит о скором завершении конфликта на Украине

Улыбка президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о возможном скором завершении украинского конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что руководству Украины следовало бы заключить сделку с российскими властями. При этом, по его словам, сейчас хорошими условиями для Киева является немедленная остановка конфликта, после которой им будет необходимо договориться с Москвой о снижении числа уступок со своей стороны.

Ранее авторы китайского портала Sohu обратили внимание на два шага в сторону США, сделанных Россией. При этом они отметили, что Москва и Пекин не могут сформировать военный альянс против Вашингтона, несмотря на соответствующие заявления Запада.