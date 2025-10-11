В Китае рассказали о двух шагах России навстречу США

Sohu: Россия и Китай не создадут военный альянс против США

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, что Россия готова налаживать отношения с Вашингтоном и сделала два шага навстречу США.

В статье отмечается, что Запад на фоне сближения Москвы и Пекина пугал мировое сообщество формированием «союза зла» и «авторитарного альянса», высказывал опасения, что Россия хочет склонить Китай к участию в конфликте на своей стороне.

Однако две страны не создадут военный альянс против США, уверены авторы материала. Китай действует на принципах неприсоединения и избегает конфронтации, он не связан с Россией обязательствами, подобными пятой статье устава НАТО. Москва в свою очередь настроена на гибкость и дипломатию.

«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули журналисты.

По их словам, Москва делает шаги навстречу Соединенным Штатам. Первый из них — заявление о том, что положительные отношения между странами соответствуют национальным интересам России.

Второй — продолжение поставок урана в США. В статье отмечается, что таким образом президент России Владимир Путин показывает готовность налаживать отношения с американским коллегой Дональдом Трампом и далее.

«В этом контексте Путин подчеркнул два вышеупомянутых пункта, пойдя на уступки и послав позитивный сигнал о миротворчестве. В какой-то степени это можно рассматривать как способ успокоить недовольство Трампа и найти консенсус в отношениях между странами», — заключили авторы Sohu.

Ранее Путин заявил об искреннем стремлении Трампа к урегулированию на Украине. Российский лидер также подчеркнул, что Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, однако это непростые, сложные вопросы.

