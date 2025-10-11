Мир
12:09, 11 октября 2025

В Турции заявили об обсуждении отправки военных в Газу

МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В Турции обсуждают детали возможной отправки турецких военных в Газу. Об этом заявил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер, его цитирует РИА Новости.

«Детали прорабатываются нашим Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией (MİT)», — уточнил Гюлер.

Он добавил, что до сведения Турции не довели информацию, которая касается прекращения огня и последующих мер, которые будут приняты в зоне конфликта. После этого на рассмотрение парламента могут представить решение президента по этому вопросу.

Рамки соглашения по отправке военнослужащих, как уточняется, определит Минобороны и МИД. Затем его направят главе государства в качестве предложения. «Пока еще рано, мы находимся в самом начале событий», — пояснил Гюлер.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины отвергли идею иностранного контроля над сектором Газа. В совместном заявлении они подчеркнули, что управление анклавом и деятельность институтов на его территории являются внутренним делом палестинцев, которое должно определяться совместно их национальными силами.

