В ВСУ пожаловались на массовое дезертирство

«Страна.ua»: В сентябре из ВСУ дезертировали почти 20 тысяч человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / File Photo / Reuters

Только в сентябре из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали почти 20 тысяч человек, но на самом деле ситуация может быть намного хуже. На массовое оставление частей пожаловался командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко, передает «Страна.ua».

«19044 человека за сентябрь официально дезертировали из армии. С начала года — до 160 тысяч», — сказал он.

По его словам, речь идет не столько о количестве дезертиров, сколько о числе заведенных уголовных дел. Луценко подчеркнул, что реальное количество самовольно оставивших часть может быть еще больше.

Ранее число украинских дезертиров раскрыла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, в самоволку ушло уже около 250 тысяч бойцов.

