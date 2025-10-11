Во Франции заявили о сильном ударе по Мерцу

Филиппо: Вайдель нанесла сильный удар по Мерцу из-за стремления к конфликту с РФ

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель нанесла сильный удар по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу из-за его стремления к конфликту с РФ. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Лидер АдГ Алиса Вайдель наносит очень сильный удар по Мерцу и евроястребам (сторонникам противостояния с Россией — прим. «Ленты.ру»)!» — написал он.

Политик также поддержал Вайдель и призвал европейских политиков самим идти воевать с Россией. В частности, он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В среду, 8 октября, Алиса Вайдель обратилась к Фридриху Мерцу с призывом вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и поехать на передовую. Политик подчеркнула, что АдГ будет противостоять новой идее Мерца о добровольной службе, чтобы избежать втягивания Берлина в конфликт с Россией.