Мерцу предложили вступить в ВСУ и отправиться на передовую

Лидер АдГ Вайдель призвала Мерца вступить в ВСУ и поехать на передовую

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поехать на передовую, поскольку он выступает за эскалацию конфликта с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнула, что АдГ будет противостоять новой идее Мерца о добровольной службе, чтобы избежать втягивания Берлина в конфликт на Украине.

«Вы знаете мое мнение: если кто-то хочет войны, то должен идти сам. И если Фридрих Мерц отправится на фронт на Украину, то должен служить в [ВСУ]. <…> Я бы очень хотела его там увидеть», — призвала лидер АдГ.

Ранее Мерц заявил, что ВСУ вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства. «Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — пообещал он.