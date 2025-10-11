Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:03, 11 октября 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против главы «Алросы»

Президент Украины ввел санкции в отношении гендиректора «Алросы» Маринычева
Лилиана Набиуллина (редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, ввел санкции в отношении семи россиян и нескольких российских компаний. Соответствующий документ появился на сайте украинского лидера.

Новые ограничения коснулись гендиректора российской алмазодобывающей компании "Алроса" Павла Маринычева и главы Тульского патронного завода Сергея Лукина. Также в этом списке оказались такие российские компании, как АО «ЛЛС», ООО «Сонатек» и Центр инновационных технологий и инжиниринга.

Свои санкции страна синхронизировала с Японией, уточнил украинский лидер. Меры также затронули компании из Китая (включая Imaxchip Technology Co), Казахстана (DAGROUP 22), Турции (Megasan Elektronik) и с Сейшельских островов.

Всего с лета 2025 года Киев принял уже восемь санкционных пакетов, добавил украинский президент.

Ранее стало известно, что Зеленский 20 сентября ввел ограничительные меры против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Тогда же в санкционный список попали глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый замглавы МВД России Андрей Кикоть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

    Премьер Франции заявил о готовности вновь уйти в отставку

    Аршавин раскрыл размер трат на алименты

    На Украине заявили о максимальном переносе отопительного сезона

    В ВСУ пожаловались на массовое дезертирство

    Стала известна зарплата сидящего в тылу командира мотопехотной бригады ВСУ

    Украинский мэр предупредил о самой сложной зиме с начала СВО

    ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на «арест» Путина

    Зеленский ввел санкции против главы «Алросы»

    Футболисты детских команд устроили массовую драку в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости