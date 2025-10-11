Зеленский ввел санкции против главы «Алросы»

Президент Украины ввел санкции в отношении гендиректора «Алросы» Маринычева

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 октября, ввел санкции в отношении семи россиян и нескольких российских компаний. Соответствующий документ появился на сайте украинского лидера.

Новые ограничения коснулись гендиректора российской алмазодобывающей компании "Алроса" Павла Маринычева и главы Тульского патронного завода Сергея Лукина. Также в этом списке оказались такие российские компании, как АО «ЛЛС», ООО «Сонатек» и Центр инновационных технологий и инжиниринга.

Свои санкции страна синхронизировала с Японией, уточнил украинский лидер. Меры также затронули компании из Китая (включая Imaxchip Technology Co), Казахстана (DAGROUP 22), Турции (Megasan Elektronik) и с Сейшельских островов.

Всего с лета 2025 года Киев принял уже восемь санкционных пакетов, добавил украинский президент.

Ранее стало известно, что Зеленский 20 сентября ввел ограничительные меры против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Тогда же в санкционный список попали глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый замглавы МВД России Андрей Кикоть.

