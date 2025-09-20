Зеленский ввел санкции против бывшей главы Гагаузии Гуцул

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Помимо бывшей главы гагаузской автономии в составе Молдавии, санкции введены против руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и первого заместителя главы МВД России Андрея Кикотя. В санкционный список попал и Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля.

5 августа суд Молдавии вынес Гуцул приговор в виде семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот приговор образцом политически мотивированного решения.