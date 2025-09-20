Зеленский ввел санкции против экс-главы Гагаузии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента.
Помимо бывшей главы гагаузской автономии в составе Молдавии, санкции введены против руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и первого заместителя главы МВД России Андрея Кикотя. В санкционный список попал и Пьер де Голль — внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля.
5 августа суд Молдавии вынес Гуцул приговор в виде семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот приговор образцом политически мотивированного решения.