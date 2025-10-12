12 октября в России празднуют День кадрового работника, а в мире — День астрономии. Православные чтут память Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 12 октября, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День кадрового работника

День кадрового работника в России отмечают дважды в год: 24 мая и 12 октября. Первая дата приурочена к выходу в 1835 году документа, регулирующего отношения между рабочими и работодателями.

12 октября 1918 года был подписан еще один документ — «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Тогда же открылись первые кадровые аппараты для приема на службу в милицию. То есть 12 октября — еще и День образования кадровой службы МВД.

Какие еще праздники отмечают в России 12 октября

День медработника МВД России.

Праздники в мире

Международный день астрономии

Этот праздник тоже отмечают дважды в год. Его история началась в 1973 году, когда президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуглас Бергер предложил установить телескопы в многолюдных местах: на улицах, в парках и торговых центрах. Так он хотел заинтересовать наукой как можно больше людей.

Весенний День астрономии традиционно проходит в период с середины апреля до середины мая, в дату, близкую к фазе первой четверти Луны или перед ней. Осенний праздник устанавливают по тому же принципу с середины сентября до середины октября.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 октября

Всемирный день борьбы с артритом;

День испанской нации;

День борьбы с табакокурением в Армении;

Национальный день сбережений в США.

Какой церковный праздник 12 октября

Обретение мощей Святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский известен каквыдающийся архипастырь Церкви. Родился в Харьковской губернии, с детства отличался глубокой верой. Эмигрировав после революции, он принял монашество в Белграде. В 1934 году был посвящен в сан епископа Шанхайского. С 1951 года святитель Иоанн возглавлял Западноевропейскую епархию, а с 1962-го — Сан-Францисскую. Житие святого гласит, что Иоаннобладал даром прозорливости и исцелений. Святитель отошел к Богу 2 июля 1966 года в Сиэтле. Христиане верят, что у его мощей до сих пор происходят многочисленные чудеса.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 12 октября

День памяти преподобного Кириака Палестинского отшельника;

День памяти священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского;

День памяти священномученика Михаила Красноцветова;

День памяти преподобного Феофана Милостивого.

Приметы на 12 октября

В народном календаре 12 октября — Феофанов день. На Руси в это время, как правило, стояла ненастная погода, отсюда поговорка — «Феофан накинул на солнце кафтан».

Женщинам в этот день не стоит шить и вязать — уколовшись, можно сильно заболеть;

12 октября никому не нужно рассказывать о своих планах — иначе задуманное не сбудется;

Бледная Луна на небе — к дождю;

Вечерний туман предвещает тепло в ближайшие дни.

Кто родился 12 октября

Великий князь и полководец первым из русских правителей возглавил вооруженное сопротивление против татаро-монгольских завоевателей. В 1380 году войска под его командованием одержали победу в Куликовской битве. В результате моральный дух русских людей укрепился для дальнейшей борьбы с Ордой, а Москва постепенно превратилась в мощный политический центр единого государства.

Лучано Паваротти (1935-2007)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Суперзвезда оперной сцены XX века вошел в поп-культуру благодаря арии Nessun dorma, которую Паваротти исполнил на церемонии открытия мирового кубка ФИФА в 1990-м. Также он выступал в составе коллектива «Три тенора», который в значительной степени популяризовал академическое искусство среди широкой публики. Также артист сотрудничал со многими поп- и рок-музыкантами, часто появлялся на телевидении и в прессе.

Кто еще родился 12 октября