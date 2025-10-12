В США назвали ключ к соглашению по Газе

Axios: Соглашению по Газе помогла встреча посланников Трампа и руководства ХАМАС

Соглашению по сектору Газа помогла личная встреча посланников президента США Дональда Трампа и руководства радикальной исламской группировки ХАМАС на прошлой неделе. Об этом сообщает/ портал Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, для заключения сделки посланнику по урегулированию конфликта в секторе Газа Стиву Уиткоффу и зятю президента США Джареду Кушнеру пришлось лично встретиться с лидерами ХАМАС и напрямую заверить их, что Трамп не допустит возобновления Израилем войны после освобождения заложников.

По данным портала, в ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Уиткофф заявил представителям группировки, что заложники теперь «скорее обуза, чем ценный актив». По словам одного из источников, пришло время перейти к первой фазе соглашения и «вернуть людей домой по обе стороны границы».

Ранее президент США объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По словам Трампа, договоренности подразумевают отвод израильских войск на согласованные рубежи и скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сегодня, 13 октября, в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 живых израильских заложников.