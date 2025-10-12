Число работающих в России немецких компаний раскрыли

Bild: В России продолжают работу 1,4 тыс. немецких компаний

Около 1,4 тысячи немецких компаний продолжают работать и зарабатывать в России. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что речь идет дочерних компаниях и держателях контрольных пакетов акций. Издание опросило более 12 крупных компаний, уточнив причины их продолжения работы в России.

Представители компаний отметили, что продолжают работу из-за ответственности перед сотрудниками на местах, а также перед партнерами, которые десятилетиями работают в России.

В сентябре Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Согласно информации из электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года, а в апреле 2025-го получила предварительный отказ.