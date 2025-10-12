Эрдоган рассказал о «торговцах кровью» на Украине

Эрдоган: В продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы кровью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы те, кто извлекает из него выгоду — так называемые торговцы кровью. Его слова передают РИА Новости.

«Как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью», — сказал турецкий лидер.

При этом, по словам Эрдогана, предпринимаемые усилия по прекращению боевых действий пока не привели к ожидаемым результатам.

Также он подчеркнул, что Турция прилагает все возможные усилия для «прекращения конфликта и установления мира». «Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы способствовать урегулированию этого кризиса», — заявил президент.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев. Также, по мнению министра, ситуация на Украине будет определяться обстоятельствами в районе Донецка. «У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю», — отметил он.