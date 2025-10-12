Мир
01:04, 12 октября 2025Мир

Эстония закрыла пограничный переход из-за лиц без опознавательных знаков

«РВ»: Эстония закрыла пограничный пункт Саатсе из-за вооруженных лиц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония закрыла пограничный переход Саатсе из-за появления вооруженных лиц вблизи границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что мужчины в камуфляжной форме находились с российской стороны, из-за чего пункт пропуска был немедленно закрыт.

В июне стало известно, что Эстония начала создавать новую оборонительную линию на границе с Россией. Отмечалось, что к концу 2025 года планируется построить 28 бункеров и десятки военных складов. 3 августа сообщалось, что Эстония начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве. Уточнялось, что на мосту погранпункта ворота уже возведены. Кроме того, заграждения будут устанавливаться на всех въездах, где передвигается транспорт.

