Фура с грузинским вином перевернулась в российском регионе

Фура с грузинским вином перевернулась в Ставропольском крае
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Фура с грузинским вином перевернулась в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что грузовик, который был загружен коробками с грузинским вином, попал в жесткую аварию в Железноводске. Кузов фуры разлетелся на части, десятки коробок с алкоголем вывалились на дорогу.

Местные власти призвали жителей не мародерствовать и оставить вино на месте. На месте работают экстренные службы.

Ранее в американском Чикаго, штат Иллинойс, в ДТП попали две грузовые машины, в одной из которых были сотни бутылок вина. Один из грузовиков перевозил около 18 тысяч литров алкогольного напитка. В результате ДТП на дорогу выпали десятки коробок с алкогольной продукцией.

    Фура с грузинским вином перевернулась в российском регионе

    Все новости