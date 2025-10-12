Глава приграничного российского региона ответил на вопрос об отъезде семьи

Гладков рассказал, что не смог уговорить жену переехать на фоне украинских атак

Супруга белгородского губернатора Вячеслава Гладкова отказалась переезжать в более безопасное место на фоне продолжающихся атак со стороны Украины. Об этом глава приграничного региона РФ рассказал в интервью «Комсомольской правде».

В ответ на вопрос, не было ли разговоров об отъезде членов семьи, Гладков объяснил, что пытался уговорить жену, но она осталась. «Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: "Ты где?" "Сижу в подъезде". Ну, слава Богу», — привел губернатор их диалог.

Также он рассказал, что после ракетного удара ВСУ по центру Белгорода в канун наступления 2024 года отправил младшего ребенка к старшему сыну.

Как уточняет РИА Новости, согласно данным из открытых источников, у Гладкова четверо детей — дочь и трое сыновей.