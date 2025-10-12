Мир
02:07, 12 октября 2025Мир

ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран, передает Le Figaro.

Он отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС полагается на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В рамках сделки палестинское движение в понедельник освободит заложников, после чего израильская сторона должна освободить из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.

