Лукашенко посоветовал Зеленскому «сесть и договориться»

Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться о мирном урегулировании конфликта

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться о мирном урегулировании конфликта. Об этом он заявил в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Лукашенко пояснил, что «одуревшие соседи» Украины с Запада готовы «оттяпать» часть территории страны, как это было до начала Великой Отечественной войны.

«Там замес очень серьезный. Хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Поэтому надо сесть и договориться», — констатировал политик.

Ранее Лукашенко в этом же интервью отметил, что замедление переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине связано не с США, Россией или Европейским союзом, а с Зеленским. По его мнению, под внешним давлением тот может ускорить процесс переговоров.

