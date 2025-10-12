Лукашенко указал на главную проблему в урегулировании на Украине

Лукашенко: Проблема в урегулировании на Украине в Зеленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине связано не с США, Россией или Европейским союзом (ЕС), а с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что ранее склонялся к тому, чтобы винить европейских лидеров в замедлении переговорного процесса, но затем изменил свою точку зрения. Он также добавил, что под внешним давлением Зеленский может ускорить процесс переговоров.

Ранее президент Белоруссии, говоря о поставках американских ракет Tomahawk, заявил, что у президента США Дональда Трампа тактика «сначала пожестче», а потом отпустить. «Мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит», — сообщил Лукашенко.