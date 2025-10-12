Бывший СССР
13:49, 12 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос о поставке Украине Tomahawk фразой «сначала пожестче»

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Department of Defense / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о поставках американских ракет Tomahawk, заявил, что у президента США Дональда Трампа тактика «сначала пожестче», а потом отпустить. Его цитирует передает БелТА.

По его словам, у Трампа своя тактика решения «острых вопросов». «Мне кажется, где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит», — сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что не нужно воспринимать новости о поставках Tomahawk так, что «завтра оно полетит».

11 октября Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где поднимался в том числе вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk. Российские же власти указывали на то, что это решение нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

